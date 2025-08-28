Naranjas (8,8%), peras conferencia (4,3%) y cebollas (3,0%), los alimentos básicos que más se han encarecido en agosto
Ha pasado más de año y medio desde que Consumo hiciese un requerimiento a los supermercados para que acreditasen que las subidas aplicadas durante la rebaja del IVA no implicaron aumentos de márgenes de beneficio.
España-28/08/2025
Naranjas, peras conferencia y cebollas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución