Prohibido un anuncio de Actimel por engañoso en Reino Unido
El organismo regulador de la publicidad concluyó que no existían evidencias científicas para afirmar que el producto era beneficioso para la salud de niños en edad escolar.
FACUA.org
Europa-15/10/2009
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La Autoridad para los Estándares Publicitarios de Reino Unido (ASA, en sus siglas en inglés) ha prohibido un anuncio televisivo de Actimel donde se afirmaba que el producto aportaba beneficios en la salud de niños y que aumentaba sus defensas naturales.
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