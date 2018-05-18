Retiran lotes de queso Reblochon tras siete casos de intoxicación por E.Coli en niños de Francia
Hasta el momento no se ha reportado ningún caso en España. Carrefour, la empresa comercializadora, ya ha eliminado el producto de sus tiendas.
Europa Press
España-18/05/2018
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Imagen: Flickr.com/vespeter (CC BY 2.0)
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha tenido conocimiento de siete casos de intoxicación alimentaria en niños por E.Coli en Francia, presuntamente asociada al consumo de queso Reblochon elaborado en este país, por lo que