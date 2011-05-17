RIM retira 1.000 unidades de su tableta Playbook por un fallo en el sistema operativo
Según la empresa, la mayoría de los dispositivos afectados aún estaban en distribución y no habían llegado a los consumidores.
FACUA.org
Internacional-17/05/2011
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Las acciones de Research In Motion (RIM) se acercaron este lunes a su mínimo de dos años después de que el fabricante de BlackBerry dijera haber retirado unas 1.000 unidades de su tableta Playbook debido a un fallo en el sistema operativo.
La empresa canadiense se ha v