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RIM retira 1.000 unidades de su tableta Playbook por un fallo en el sistema operativo

Según la empresa, la mayoría de los dispositivos afectados aún estaban en distribución y no habían llegado a los consumidores.

FACUA.org
Internacional-17/05/2011
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Las acciones de Research In Motion (RIM) se acercaron este lunes a su mínimo de dos años después de que el fabricante de BlackBerry dijera haber retirado unas 1.000 unidades de su tableta Playbook debido a un fallo en el sistema operativo.

La empresa canadiense se ha v

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