Sanidad, Consumo y Agricultura crearán un "órgano de coordinación" para compartir la Aesan
Así lo publica el BOE este miércoles, que además informa de la supresión dentro de Sanidad, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, que queda adscrita a la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Europa Press
España-29/01/2020
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El Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deben de crear, en un plazo máximo de un mes, un órgano de coordinación con participación paritaria para garantizar el funcionamiento cohesionado en relaci&oa