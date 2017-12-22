Si ganas la Lotería de Navidad, FACUA te aconseja cómo actuar ante cualquier oferta de compra de billetes
La asociación recomienda a los premiados en el sorteo que denuncien las ofertas de compra de sus participaciones y recuerda que estas operaciones suponen un fraude a la Hacienda Pública.
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España-22/12/2017
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El cobro de los premios no puede tener un plazo inferior a los tres meses fijados en la normativa. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad de este jueves 22 de diciembre que denuncien cualquier oferta que reciban para vender sus participaciones con el pretexto de que se ahorrarán el pago de los impuestos correspondiente