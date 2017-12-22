Nuestras accionesPueden suponer la pérdida de más de la mitad del importe ganado

Si ganas la Lotería de Navidad, FACUA te aconseja cómo actuar ante cualquier oferta de compra de billetes

La asociación recomienda a los premiados en el sorteo que denuncien las ofertas de compra de sus participaciones y recuerda que estas operaciones suponen un fraude a la Hacienda Pública.

FACUA.org
España-22/12/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad de este jueves 22 de diciembre que denuncien cualquier oferta que reciban para vender sus participaciones con el pretexto de que se ahorrarán el pago de los impuestos correspondiente

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos