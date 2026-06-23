Tras la reclamación de FACUA Huelva, Aqualia instala unas fotocélulas para mejorar la seguridad en la rotonda de la noria de Almonte
La asociación advirtió del peligro que podría suponer el movimiento de los cubos de esta infraestructura en caso de que accediese alguna persona o animal.
FACUA.org
Huelva-23/06/2026
Tras la reclamación de FACUA Huelva, Aqualia ha reforzado la seguridad de la noria ubicada en la conocida como rotonda del cuartel de la Guardia Civil de Almonte.
La asociación presentó en enero de 2026 un escrito al Ayuntamiento