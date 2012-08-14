Tras la retirada de los 11 cosméticos de Mercadona, Sanidad certificó que su seguridad "se encuentra dentro de los límites razonables"
FACUA llama a la tranquilidad a los consumidores y espera que la empresa refuerce su transparencia.
FACUA.org
España-14/08/2012
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministerio de Sanidad certificó que la seguridad de los once cosméticos de las marcas Deliplus y Solcare retirados por Mercadona «se encuentra dentro de los límites razonables», por lo que