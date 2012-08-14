Nuestras accionesSe aplicó el necesario principio de precaución

Tras la retirada de los 11 cosméticos de Mercadona, Sanidad certificó que su seguridad "se encuentra dentro de los límites razonables"

FACUA llama a la tranquilidad a los consumidores y espera que la empresa refuerce su transparencia.

FACUA.org
España-14/08/2012
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministerio de Sanidad certificó que la seguridad de los once cosméticos de las marcas Deliplus y Solcare retirados por Mercadona «se encuentra dentro de los límites razonables», por lo que

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