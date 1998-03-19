Tras las advertencias de FACUA, Canal Sur Televisión retira una publicidad de la marca de tabaco Fortuna
La marca ha dado su nombre a la Fiesta de la Primavera que se celebrará en el Auditorio de la Cartuja.
FACUA.org
Andalucía-19/03/1998
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Canal Sur Televisión ha retirado una publicidad de la marca de tabaco Fortuna, de Tabacalera Española, tras ser advertida por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) de que estaba incumpliendo la Ley 25/94, que prohíbe la pu