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Un consejero de la CNMC no informó de que cobró más de un millón de euros de Telefónica

Eduardo García Matilla recibió dinero de la compañía a través de su empresa Corporación Multimedia entre 2005 y 2009, y ha continuado participando en las votaciones de asuntos del sector.

FACUA.org
España-21/07/2015
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El consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Eduardo García Matilla, ocultó al organismo regulador que cobró más de un millón de euros de Telefónica entre 2005 y 2009 a través de la empresa d

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