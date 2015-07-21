Un consejero de la CNMC no informó de que cobró más de un millón de euros de Telefónica
Eduardo García Matilla recibió dinero de la compañía a través de su empresa Corporación Multimedia entre 2005 y 2009, y ha continuado participando en las votaciones de asuntos del sector.
FACUA.org
España-21/07/2015
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El trabajo facturado a Telefónica por Corporación Multimedia habría consistido en análisis y planificación de marketing, asesoría continuada y prestación de servicios especializados en el sector de las telecomunicaciones. | Imagen: EOI Escuela de Organización Industrial (CC BY-NC-ND 2.0).
El consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Eduardo García Matilla, ocultó al organismo regulador que cobró más de un millón de euros de Telefónica entre 2005 y 2009 a través de la empresa d