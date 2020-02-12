Un juez condena a los gimnasios McFit a retirar una campaña publicitaria que "denigra a la mujer"
En ella se recurría al cuerpo femenino, con primeros planos de los glúteos, como reclamo.
Europa Press
Madrid-12/02/2020
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Instalaciones de un centro de McFit. | Imagen: Mcfit.com.
El juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha condenado a la cadena de gimnasios McFit a retirar y cesar la difusión de una campaña publicitaria que «denigra a la mujer» porque la presenta «solo y simplemente como un trasero bonito y con connotaciones er&oacut