Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho
84 mujeres forman ya parte de la plataforma de afectadas de FACUA por el escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía.
FACUA.org
Córdoba-10/11/2025
Una usuaria de Córdoba se ha unido a la plataforma de afectadas creada por FACUA por el escándalo del cribado del cáncer de mama para denunciar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se negó durante meses a realizarle nuevas m