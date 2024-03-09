Plataforma de afectadas por la negligencia del SAS en la comunicación de los resultados de mamografías

Si eres una de las mujeres afectadas por la negligencia del Servicio Andaluz de Salud en la comunicación de los resultados de mamografías realizadas en los últimos años, únete como socia plena o adherida a nuestra plataforma para que te mantengamos informada de las actuaciones que vamos a emprender desde FACUA. La Junta de Andalucía ha reconocido ya que hay al menos 2.000 casos de pruebas diagnósticas en las que no se comunicó a las pacientes que los resultados eran dudosos, esto es, que resultaba necesario realizar otra para verificar si había cáncer. Estamos recibiendo numerosos testimonios de mujeres afectadas por la ausencia de información sobre los resultados de sus mamografías por

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