Nuestras accionesEste martes 4 de marzo en la Facultad de Comunicación de la Universidad hispalense

Una veintena de expertos analizan en Sevilla las amenazas de las redes sociales en #eventoFACUA

Entre las 9.30 y las 20.30 horas, periodistas, artistas, juristas y expertos en redes sociales y seguridad expondrán y debatirán sobre sus experiencias en temas relacionados con la privacidad, suplantaciones de identidad, ciberacoso y reputación 'online'.

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Sevilla-04/03/2014
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Este martes 4 de marzo una veintena de expertos se dan cita en Sevilla para analizar las amenazas de las redes sociales en #eventoFACUA.

El acto tendrá lugar desde las 9.30 hasta las 20.30 horas en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Se trata de un foro

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