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Uno de los nominados al peor anuncio del año acapara el 44% de los votos

Los cinco nominados son la publicidad de Actimel, Frenadol, Silueta, Vodafone Passport y la campaña 'Si eres legal, eres legal', del Ministerio de Cultura.

FACUA.org
España-08/03/2010
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Los consumidores tienen un claro favorito en los premios al peor anuncio del año. Uno de los cinco nominados acapara el 44% de los votos, justo el doble que su inmediato seguidor, que suma el 22%.

Los nominados son la publicidad de Actimel, de Danone; Frenadol, de McNeil; Silueta,

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