¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años por menos de lo que costó? FACUA te ayuda a reclamar la plusvalía

Si vendiste tu vivienda o plaza de garaje hace no más de cuatro años por menos dinero del que te costó, FACUA-Consumidores en Acción puede ayudarte a reclamar al Ayuntamiento la devolución del impuesto de plusvalía. También tienes derecho a recuperar ese dinero si lo pagaste tras perder tu inmueble como consecuencia de un embargo o al acordar con el banco la dación en pago porque no podías abonar la hipoteca. El Tribunal Constitucional ha dictaminado la nulidad de varios artículos de la ley que regula el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -conocido popularmente como impuesto de plusvalía-, de manera que los consumidores pueden reclamar las cantidades abon

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