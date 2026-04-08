FACUA Euskadi insta al Ayuntamiento de Donostia a solucionar los problemas con la recogida de cartones de la ciudad
El sistema planteado por el consistorio, que consiste en la recolección de los residuos entre las 21 y las 4 horas, está provocando quejas en los vecinos al generar un efecto de "dejadez" y "suciedad" en las calles del municipio durante el día.
FACUA.org
Euskadi-08/04/2026
FACUA Euskadi se ha dirigido al Ayuntamiento de Donostia para instarle a que soluciones los problemas con la recogida de los cartones en la ciudad.
La asociación, a través de medios de comunicación de la zona, ha tenido conocimiento de que el actual sistema de recogida, que supone reco