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Bustinduy multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro tras la denuncia de FACUA, que insta a sus inquilinos a reclamar el dinero

La inmobiliaria ha cometido seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado.

FACUA.org
España-08/04/2026

FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante la multa de 3,6 millones de euros impuesta por el ministro Pablo Bustinduy a Alquiler Seguro como consecuencia de la investigación iniciada por Consumo tras la denuncia que presentó en 

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