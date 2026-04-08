Bustinduy multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro tras la denuncia de FACUA, que insta a sus inquilinos a reclamar el dinero
La inmobiliaria ha cometido seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado.
FACUA.org
España-08/04/2026
FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante la multa de 3,6 millones de euros impuesta por el ministro Pablo Bustinduy a Alquiler Seguro como consecuencia de la investigación iniciada por Consumo tras la denuncia que presentó en