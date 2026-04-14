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El IPC sube un 1,1% en solo un mes: FACUA critica que el Gobierno se haya negado a intervenir los precios del combustible

La asociación insiste en reclamar al Ejecutivo la fijación de precios máximos ya que las rebajas fiscales benefician especialmente a quienes inflan sus márgenes.

FACUA.org
España-14/04/2026

FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno no haya adoptado medidas contundentes, fijando precios máximos al combustible, para frenar la subida del IPC, especialmente a raíz del conflicto en Oriente Medio y la escalada del precio de los carburantes.

El Índice de Precios de Co

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