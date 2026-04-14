Retiran dos componentes incluidos en el sistema de monitorización continua de glucosa A8 TouchCare System por errores en las mediciones
El fabricante del producto es Medtrum Technologies INC y quien lo ha distribuido por España es la empresa Biochemical Systems International SPA.
FACUA.org
España-14/04/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización y retirada del mercado del sensor MD3658 y transmisor MD1158 incluidos en el sistema de monitorización continua de glucosa A8 TouchCare System debido a problemas en la medición de la gluc