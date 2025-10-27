Otra negligencia del Servicio Andaluz de Salud: 16 meses de espera para ser citada después de que le descubrieran un nódulo en el pecho
La afectada, una sevillana de 59 años, acudió a revisión en junio de 2024 en el marco del Programa de Detección Precoz de cáncer de mama, donde le encontraron "hallazgos que recomiendan ampliar el estudio". No ha vuelto a tener noticias hasta octubre de este año.
FACUA.org
Andalucía-27/10/2025
Ha tenido que esperar un año y cuatro meses para ser citada por segunda vez después de que le detectaran un nódulo en la mama derecha. Una usuaria de Sevilla se ha unido a la plataforma de afectadas creada por FACUA por el escándalo del cri