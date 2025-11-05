Una sevillana lleva 22 meses esperando la ecografía que le prescribieron tras una mamografía con diagnóstico dudoso
El Hospital Virgen del Rocío canceló la ecografía prevista en enero de 2024 y hasta el día de hoy la única prueba que le han hecho es una nueva mamografía.
Andalucía-05/11/2025
Una sevillana a la que le detectaron un tumor «probablemente benigno» lleva 22 meses esperando a que le hagan la correspondiente ecografía.
Carmen fue citada en enero de 2024 para la realización de una mamografía como parte del Programa de Detección Precoz de