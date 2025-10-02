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Plataforma de afectadas por la negligencia del SAS en la comunicación de los resultados de mamografías
Salud y alimentación
Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho
Salud y alimentación
Una sevillana lleva 22 meses esperando la ecografía que le prescribieron tras una mamografía con diagnóstico dudoso
Salud y alimentación
El Servicio Andaluz de Salud pasó por alto durante seis meses que el bulto que una jiennense tenía en el pecho era cáncer de mama
Salud y alimentación
Otra negligencia del Servicio Andaluz de Salud: 16 meses de espera para ser citada después de que le descubrieran un nódulo en el pecho
Salud y alimentación
FACUA Sevilla se suma a la movilización de este domingo 26 de octubre por el escándalo de los cribados del cáncer de mama
Salud y alimentación
Una sevillana ha sufrido una mastectomía porque no fue informada de los resultados dudosos de su mamografía hasta dos años después
Salud y alimentación
Una cordobesa a la que le detectaron bultos en el pecho lleva casi dos años sin ser citada pese a que le recomendaron revisiones semestrales
Salud y alimentación
La web de la Junta desmiente la versión de Moreno Bonilla de que no informa de casos dudosos de cáncer de mama "para no generar ansiedad"
Salud y alimentación
FACUA pone en marcha una plataforma de afectadas por la negligencia del SAS en la comunicación de resultados de mamografías
Salud y alimentación
FACUA reclama a la Junta de Andalucía que aclare si la falta de información se ha producido en otros tipos de cáncer además del de mama
Salud y alimentación
FACUA califica los errores en el cribado de cáncer de mama como el mayor escándalo de la sanidad pública andaluza en toda la democracia
Salud y alimentación
FACUA Andalucía exige la dimisión de la consejera de Salud de la Junta por el grave error en el cribado de cáncer de mama
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