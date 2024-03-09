Teníamos que encontrar una forma de daros las gracias por tanto apoyo ante los ataques que FACUA y varios de nuestros dirigentes estamos sufriendo por parte de la extrema derecha. Pero lo que está pasando nos obligaba a hacer mucho más que daros las gracias. Porque todos somos víctimas de los bulos, el acoso, las amenazas y el odio de la extrema derecha.

FACUA ha emprendido una iniciativa por grandes ciudades con figuras de la política, la cultura y el periodismo con el lema Frenar a la extrema derecha. Todos de entrada libre hasta completar aforo y también se emitirán en directo a través de la web de la iniciativa: FACUA.org/frenar.

Tras los celebrados en Sevilla, Madrid y Valencia, estamos preparando nuevos eventos en otras ciudades a partir de septiembre.

El tercer evento ha tenido lugar en València el 27 de mayo. Con Mónica Oltra, Miquel Ramos y Rubén Sánchez, el salón de actos de CCOO País Valencià, donde se dieron cita más de 200 personas.

El segundo evento se celebró en Madrid el jueves 21 de mayo. En él participaron Óscar Puente, Sarah Pérez Santaolalla, Pablo Iglesias y Rubén Sánchez. 350 personas llenaron el Ateneo de Madrid.

El primero de los eventos tuvo lugar en Sevilla el martes 12 de mayo. Y en él participaron Rubén Sánchez, Pilar del Río, Mercedes de Pablos y Javier Aroca. Un acto organizado con la colaboración de la Red de Activistas de Sevilla al que acudieron más de 400 personas.

FACUA y varios de nuestros dirigentes llevamos años siendo víctimas de campañas de difamación por parte de partidos, organizaciones, pseudomedios y agitadores de extrema derecha. A mí me han obligado a enfrentarme a ellos en decenas de procedimientos judiciales. A día de hoy, nuestro secretario general, Rubén Sánchez, les ha ganado ya 30 sentencias y en la actualidad tengo abiertas 30 causas contra ellos.

La extrema derecha política, mediática y económica ha decidido que FACUA es un enemigo a batir y nos ha convertido en uno de los grandes protagonistas de sus ataques. Pero, en lugar de destruirnos, han provocado que nos hagamos más fuertes, que hayamos aprendido a resistir cada embestida y a prepararnos para la siguiente. Y, sobre todo, que demostremos que se les puede ganar. Podemos lograrlo dándoles la batalla judicial, como también se les puede ganar por el resto de vías democráticas que tenemos a nuestro alcance.

En las últimas semanas, FACUA ha asistido a una ola de solidaridad sin precedentes desde que en 2012 el primer Gobierno del PP de Mariano Rajoy amenazó con ilegalizarnos por criticar su subida del IVA y sus recortes en la educación y la enseñanza públicas. Una ola de solidaridad en la que miles de ciudadanos nos habéis mostrado vuestro apoyo. Lo habéis hecho al trascender que el agitador Vito Zoppellari Quiles acaba de ser procesado por delitos de injurias y calumnias por haber acusado a Rubén Sánchez de ser un pederasta, de cometer y encubrir violaciones a menores, de acoso, extorsiones, estafas, amenazas de muerte, fraude en subvenciones y de ocultar su patrimonio a Hacienda. Entre las penas que plantea en el escrito de acusación, el abogado de nuestro compañero solicita que condenen a Quiles a 9 años de cárcel por tres delitos continuados de calumnias.

La iniciativa Frenar a la extrema derecha es una forma de agradecer esta ola de solidaridad. Hemos sido protagonistas de sus ataques. Ahora nos toca poner nuestra experiencia al servicio de la gente. Nos toca poner nuestro granito de arena para ayudar a movilizar a los demócratas, para ayudar a evitar que los ultras logren su objetivo de acabar con la convivencia pacífica, para evitar que gobiernen y destruyan lo que tanto nos costó construir.

Fomentar la respuesta judicial a los bulos, el acoso y las amenazas será precisamente uno de los ejes de la iniciativa que ponemos en marcha en FACUA, junto al impulso de estrategias de comunicación para contribuir a desmontar las mentiras de las que son objeto numerosos dirigentes políticos, activistas ciudadanos, periodistas y artistas del ámbito de la izquierda.

Pero junto a estas dos vías, es fundamental potenciar la movilización ciudadana, la unidad de acción de las organizaciones de la sociedad civil y acabar con el ambiente de resignación que impera en buena parte del electorado de centro izquierda y de aquellos que tradicionalmente han votado a las derechas pero no aceptan la ultraderechización de quienes pueden acabar gobernando.

El futuro no está escrito, no hay nada inevitable, pero para frenar a la extrema derecha no solo es esencial esencial desmontar su discurso de bulos y odio, también tenemos que convencer a la gente de que es posible pararlos, de que todos y cada uno de los ciudadanos que queremos seguir viviendo en convivencia tenemos la capacidad de impedir que acaben llegando al poder, lo que dará lugar a una destrucción sin precedentes de derechos sociales conquistados en las últimas décadas.

Puedes hacer tu donación de FACUA por cualquiera de estas vías: