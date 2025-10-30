Carrefour retira varios lotes de azúcar de coco de la marca Azucarera por la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado
Están afectados los lotes 9311911453, 9312605553, 9313006553 con código de barras 8410714110384.
FACUA.org
Castilla y León-30/10/2025
Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de varios lotes de azúcar de coco de la marca Azucarera debido a la presencia de sulfitos por encima de 10ppm no declarados en el etiquetado del producto.
