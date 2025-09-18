FACUA CyL señala que los afectados por el cobro de la tasa de basuras de 2024 en León pueden reclamar su devolución
La asociación señala que el cobro del ejercicio 2024 fue derogado, por lo que cargarlo ahora a los vecinos de la capital leonesa es improcedente.
Castilla y León-18/09/2025
Imagen: Europa Press.
FACUA Castilla y León recuerda a todos los afectados por el cobro de la tasa de basuras de 2024 que ha empezado a aplicar el Ayuntamiento de León ahora que tienen derecho a reclamar su devolución.
La asociación ya denunció en mayo de este año que el consistorio pretendía cobrar a los c