FACUA Castilla y León pide al Ayuntamiento de Valladolid que refuerce la señalización y la seguridad de los carriles bici
La asociación ha presentado una serie de alegaciones a la Ordenanza municipal reguladora del uso de la bicicleta y de la movilidad por carriles especiales de tráfico rodado en la ciudad.
FACUA.org
Castilla y León-15/09/2025
FACUA Castilla y León se ha dirigido al Área de Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid para presentarle una serie de alegaciones al proyecto de su ordenanza municipal reguladora del uso de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal (VMP), así como la movilidad por carriles especiales d