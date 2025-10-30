Nuevas tarjetas Buscyl: FACUA Castilla y León reclama la devolución de las cuantías abonadas por trayectos que tenían que ser gratuitos
Hay usuarios que durante todo el mes de septiembre no han podido usar sus tarjetas al no disponer los vehículos del equipamiento técnico necesario para validar sus viajes.
FACUA.org
Castilla y León-30/10/2025
FACUA Castilla y León ha remitido un escrito al Director General de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León donde pide que se obligue a las empresas concesionarias que cubren los trayectos interurbanos de bus a devolver el dinero que los beneficiarios de la nueva tarjeta Buscyl ha