FACUA informa
Boletín semanal número 125
20/03/2011
Los consumidores deciden que la negativa de las eléctricas a lanzar ofertas competitivas es La Peor Práctica Empresarial del Año
FACUA Jaén organiza un taller sobre Internet y telefonía móvil en Úbeda
FACUA advierte de importantes carencias en el Anteproyecto de Ley de servicios de atención al cliente
FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios
FACUA espera interlocución del Gobierno con las asociaciones de consumidores en la vigilancia de los alimentos de Japón
Más de dos años después de la primera alerta, sigue apareciendo calzado tóxico en el mercado
FACUA Córdoba entrega los premios del III Concurso Provincial de Fotografía
Movistar, elegida de nuevo por los consumidores como La Peor Empresa del Año
FACUA desarrolla una campaña en 20 ciudades contra los fraudes en telecomunicaciones
FACUA alerta del brutal tarifazo que aplicará Movistar a los usuarios de fijo y critica que es consecuencia del modelo de liberalización
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