FACUA informa

Boletín semanal número 125
20/03/2011

Los consumidores deciden que la negativa de las eléctricas a lanzar ofertas competitivas es La Peor Práctica Empresarial del Año

FACUA Jaén organiza un taller sobre Internet y telefonía móvil en Úbeda

FACUA advierte de importantes carencias en el Anteproyecto de Ley de servicios de atención al cliente

FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios

FACUA espera interlocución del Gobierno con las asociaciones de consumidores en la vigilancia de los alimentos de Japón

Más de dos años después de la primera alerta, sigue apareciendo calzado tóxico en el mercado

FACUA Córdoba entrega los premios del III Concurso Provincial de Fotografía

Movistar, elegida de nuevo por los consumidores como La Peor Empresa del Año

FACUA desarrolla una campaña en 20 ciudades contra los fraudes en telecomunicaciones

FACUA alerta del brutal tarifazo que aplicará Movistar a los usuarios de fijo y critica que es consecuencia del modelo de liberalización

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