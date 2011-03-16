Más de dos años después de la primera alerta, sigue apareciendo calzado tóxico en el mercado
FACUA advierte que las autoridades de Consumo ya han notificado la presencia de dimetilfumarato en 311modelos de 120 marcas comercializadas en España.
FACUA.org
España-16/03/2011
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FACUA-Consumidores en Acción informa que más de dos años después de la primera alerta sobre la presencia en el mercado de calzado contaminado con dimetilfumarato, las autoridades de Consumo siguen constatando la venta de productos impregnados de esta sustancia tó