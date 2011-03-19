Los consumidores deciden que la negativa de las eléctricas a lanzar ofertas competitivas es La Peor Práctica Empresarial del Año
Las eléctricas sólo compiten en publicidad engañosa y se niegan a lanzar ofertas que mejoren la tarifa fijada por el Ministerio de Industria ya que sólo pretenden que ésta siga subiendo.
FACUA.org
España-19/03/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los consumidores españoles han decidido que la negativa de las compañías eléctricas a lanzar ofertas competitivas es La Peor Práctica Empresarial del Año.
De las cinco prácticas empresariales nominadas en esta categoría de los premio