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Los consumidores deciden que la negativa de las eléctricas a lanzar ofertas competitivas es La Peor Práctica Empresarial del Año

Las eléctricas sólo compiten en publicidad engañosa y se niegan a lanzar ofertas que mejoren la tarifa fijada por el Ministerio de Industria ya que sólo pretenden que ésta siga subiendo.

FACUA.org
España-19/03/2011
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Los consumidores españoles han decidido que la negativa de las compañías eléctricas a lanzar ofertas competitivas es La Peor Práctica Empresarial del Año.

De las cinco prácticas empresariales nominadas en esta categoría de los premio

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