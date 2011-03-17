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FACUA espera interlocución del Gobierno con las asociaciones de consumidores en la vigilancia de los alimentos de Japón

Para analizar si tienen si tienen radiactividad, tal y como ha recomendado la Comisión Europea.

FACUA.org
España-17/03/2011
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FACUA-Consumidores en Acción espera que el Gobierno de España abra una vía de interlocución con las asociaciones de consumidores representativas en la vigilancia de los alimentos importados de Japón desde el 15 de marzo para comprobar si tienen radiactividad, ta

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