FACUA espera interlocución del Gobierno con las asociaciones de consumidores en la vigilancia de los alimentos de Japón
Para analizar si tienen si tienen radiactividad, tal y como ha recomendado la Comisión Europea.
FACUA.org
España-17/03/2011
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