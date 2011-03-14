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FACUA alerta del brutal tarifazo que aplicará Movistar a los usuarios de fijo y critica que es consecuencia del modelo de liberalización

Las llamadas nacionales a fijos subirán hasta un 150% en su precio por minuto y un 50% en la tarifa por establecimiento de la comunicación.

FACUA.org
España-14/03/2011
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del brutal tarifazo que aplicará Movistar desde el 1 de junio a los usuarios de fijo y critica que ésta es la consecuencia de un modelo de liberalización contrario a los intereses de los usuarios, en el que el Gobierno no establece u

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