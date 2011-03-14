FACUA alerta del brutal tarifazo que aplicará Movistar a los usuarios de fijo y critica que es consecuencia del modelo de liberalización
Las llamadas nacionales a fijos subirán hasta un 150% en su precio por minuto y un 50% en la tarifa por establecimiento de la comunicación.
FACUA.org
España-14/03/2011
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