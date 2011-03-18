Nuestras accionesPoco ambicioso

FACUA advierte de importantes carencias en el Anteproyecto de Ley de servicios de atención al cliente

Es poco ambicioso y se queda demasiado corto en los avances. FACUA demanda que al plazo para contestar a las reclamaciones sea razonable y recuerda que en el sector eléctrico es de cinco días. Pide indemnizaciones si no hay respuesta.

FACUA.org
España-18/03/2011
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FACUA-Consumidores en Acción remitirá en los próximos días un informe al Gobierno y los grupos parlamentarios con sus valoraciones sobre el Anteproyecto de Ley por el que se regularán los servicios de atención al cliente de las empresas que prestan servic

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