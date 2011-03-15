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Movistar, elegida de nuevo por los consumidores como La Peor Empresa del Año

La Peor Práctica Empresarial, la negativa de las eléctricas a lanzar ofertas competitivas para que el Gobierno siga subiendo las tarifas. El Peor Anuncio, el de los pagarés de Nueva Rumasa.

FACUA.org
España-15/03/2011
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Movistar ha sido elegida de nuevo por los consumidores como La Peor Empresa del Año. La multinacional española ha acaparado el 35% de los votos en la segunda edición de los premios planteados por FACUA-Consumidores en Acción.

La multinacional de telecomunicacio

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