FACUA informa
Boletín semanal número 126
27/03/2011
FACUA valora positivamente el expediente de Madrid a las eléctricas y anuncia denuncias ante el resto de comunidades
FACUA Andalucía celebra su 23ª Asamblea General
FACUA se suma a la campaña 'La Hora del Planeta' de WWF
FACUA Catalunya se adhiere a la campaña 'La Hora del Planeta'
Di a Zapatero que rechazas el tarifazo eléctrico
En menos del 1% de los bares encuestados por FACUA se fuma, pero casi dos de cada diez no han colocado el cartel sobre la prohibición
FACUA considera necesario que se regulen los anuncios de servicios sexuales
FACUA Andalucía critica que cuatro meses después de su retirada, la Junta siga sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva fraudulentas
FACUA Málaga celebra su XXVIII Asamblea General de Socios
FACUA Jaén imparte una jornada formativa sobre ‘Los riesgos de Internet y la telefonía móvil’
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