FACUA informa

Boletín semanal número 126
27/03/2011

FACUA valora positivamente el expediente de Madrid a las eléctricas y anuncia denuncias ante el resto de comunidades

FACUA Andalucía celebra su 23ª Asamblea General

FACUA se suma a la campaña 'La Hora del Planeta' de WWF

FACUA Catalunya se adhiere a la campaña 'La Hora del Planeta'

Di a Zapatero que rechazas el tarifazo eléctrico

En menos del 1% de los bares encuestados por FACUA se fuma, pero casi dos de cada diez no han colocado el cartel sobre la prohibición

FACUA considera necesario que se regulen los anuncios de servicios sexuales

FACUA Andalucía critica que cuatro meses después de su retirada, la Junta siga sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva fraudulentas

FACUA Málaga celebra su XXVIII Asamblea General de Socios

FACUA Jaén imparte una jornada formativa sobre ‘Los riesgos de Internet y la telefonía móvil’

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