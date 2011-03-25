Nuestras accionesPosible multa de 3,87 millones

FACUA valora positivamente el expediente de Madrid a las eléctricas y anuncia denuncias ante el resto de comunidades

El actual modelo de facturación mensual implica el cobro de consumos no reales en la mitad de los recibos, una práctica prohibida por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-25/03/2011
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente el expediente sancionador de 3,87 millones de euros abierto por la Comunidad de Madrid a tres eléctricas y anuncia una batería de denuncias contra el sector en el resto de comunidades autónomas para que lleven a cabo ac

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