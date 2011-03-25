FACUA valora positivamente el expediente de Madrid a las eléctricas y anuncia denuncias ante el resto de comunidades
El actual modelo de facturación mensual implica el cobro de consumos no reales en la mitad de los recibos, una práctica prohibida por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-25/03/2011
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