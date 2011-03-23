Di a Zapatero que rechazas el tarifazo eléctrico
Únete a FACUA ante las continuas subidas en la tarifa, que en cuatro años acumulan ya en torno a un 50%, la desregulación del sector y la falta de control sobre las irregularidades que cometen las eléctricas.
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España-23/03/2011
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Imagen: Agencias.
Por la presente le expreso mi rechazo a la desproporcionada subida en la tarifa eléctrica que entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y a la política energética del Gobierno de España, contraria a los derechos e intereses de los consumidores y plegada al sector e