FACUA Jaén imparte una jornada formativa sobre ‘Los riesgos de Internet y la telefonía móvil’
Subvencionado por la Consejería de Salud pretende informar y formar sobre estos dos principales sectores.
FACUA.org
Jaén-21/03/2011
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FACUA Jaén ha impartido una jornada formativa, fruto del acuerdo con la asociación Colega Jaén, sobre Los riesgos de Internet y la telefonía móvil en la Universidad Popular de Jaén. Desarrollada por el secretario general de la Asociación,