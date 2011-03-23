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En menos del 1% de los bares encuestados por FACUA se fuma, pero casi dos de cada diez no han colocado el cartel sobre la prohibición

La asociación muestra su satisfacción ante el alto nivel de cumplimiento de la Ley, al que ha contribuido, entre otras medidas, la campaña desarrollada por FACUA para promover que los usuarios denuncien establecimientos y organismos donde se vulnere.

FACUA.org
España-23/03/2011
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En menos del 1% de los bares y cafeterías encuestados por FACUA-Consumidores en Acción se fuma, pero casi dos de cada diez no han colocado el cartel sobre la prohibición. Éstas son dos de las conclusiones del primer estudio a nivel nacional en el sector hostelero sobre

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