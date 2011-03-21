Nuestras acciones

FACUA Andalucía critica que cuatro meses después de su retirada, la Junta siga sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva fraudulentas

Considera inaceptable que la falta de medios del Gobierno andaluz obligue a esperar meses para realizar análisis que sólo requieren unas horas.

FACUA.org
Andalucía-21/03/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía critica que cuatro meses después de su retirada del mercado andaluz, el Gobierno andaluz siga sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva que han incurrido en fraude etiquetando como virgen y virgen extra productos de inferior calidad.

A finales d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos