FACUA Andalucía critica que cuatro meses después de su retirada, la Junta siga sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva fraudulentas
Considera inaceptable que la falta de medios del Gobierno andaluz obligue a esperar meses para realizar análisis que sólo requieren unas horas.
FACUA.org
Andalucía-21/03/2011
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FACUA Andalucía critica que cuatro meses después de su retirada del mercado andaluz, el Gobierno andaluz siga sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva que han incurrido en fraude etiquetando como virgen y virgen extra productos de inferior calidad.
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