FACUA informa

Boletín semanal número 139
26/06/2011

Ryanair pide a un juez que prohíba a FACUA decir públicamente que "comete abusos y fraudes"

FACUA Andalucía apoya la candidatura de Córdoba a Capital Europea de la Cultura

FACUA Madrid pide una pronta resolución de la situación del Turno de Oficio madrileño

Seis de cada diez pasajeros encuestados por FACUA consideran que Ryanair es la compañía que comete más abusos

FACUA advierte a los consumidores sobre los posibles abusos que pueden producirse en rebajas

FACUA espera una sanción contundente de la AESA a Ryanair

El 47% de los madrileños ha presentado una reclamación a su compañía de móvil en los últimos seis meses

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