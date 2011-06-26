FACUA informa
Boletín semanal número 139
26/06/2011
Ryanair pide a un juez que prohíba a FACUA decir públicamente que "comete abusos y fraudes"
FACUA Andalucía apoya la candidatura de Córdoba a Capital Europea de la Cultura
FACUA Madrid pide una pronta resolución de la situación del Turno de Oficio madrileño
Seis de cada diez pasajeros encuestados por FACUA consideran que Ryanair es la compañía que comete más abusos
FACUA advierte a los consumidores sobre los posibles abusos que pueden producirse en rebajas
FACUA espera una sanción contundente de la AESA a Ryanair
El 47% de los madrileños ha presentado una reclamación a su compañía de móvil en los últimos seis meses
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