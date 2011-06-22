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FACUA Madrid pide una pronta resolución de la situación del Turno de Oficio madrileño

El pasado 1 de junio comenzó una huelga indefinida del servicio debido al retraso de los pagos por parte del Gobierno de la región.

FACUA.org
Madrid-22/06/2011
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FACUA Madrid ha solicitado al Gobierno de la Comunidad que solucione la situación del Turno de Oficio, en huelga indefinida desde el 1 de junio por impagos, para que los ciudadanos madrileños más desfavorecidos puedan seguir contando con la efectividad de este servicio.

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