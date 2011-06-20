FACUA espera una sanción contundente de la AESA a Ryanair
Retuvo durante horas sin refrigeración ni agua a los pasajeros de un vuelo Sevilla-Pisa. La asociación denunció a la aerolínea ante el organismo de Fomento y la Dirección General de Consumo andaluza.
FACUA.org
Sevilla-20/06/2011
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FACUA-Consumidores en Acción espera que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) concluya con una sanción contundente el expediente que ha abierto a Ryanair por la situación que se produjo en el vuelo Sevilla-Pisa del pasado jueves 16 de junio.
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