FACUA informa

Boletín semanal número 141
10/07/2011

FACUA espera que la Ley de supervisión de los seguros privados recoja sus reivindicaciones

FACUA Madrid aconseja sobre los derechos de los consumidores a la hora de contratar un viaje o paquete turístico

Zoido también expulsa a FACUA Sevilla del consejo de administración de Emasesa

FACUA detecta diferencias de hasta el 82% en los precios del aceite de oliva

El juez desestima las medidas cautelares solicitadas por Ryanair para prohibir a FACUA que diga que "comete abusos y fraudes"

FACUA alerta de que Bankia cobrará dos euros al mes a los clientes que no superen los 2.000 euros de saldo

8 de cada 10 consumidores encuestados por FACUA ha detectado falsas rebajas en los comercios

El Torreón de la Juliana indemniza a una socia tras un desastroso banquete de bodas

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