FACUA informa
Boletín semanal número 141
10/07/2011
FACUA espera que la Ley de supervisión de los seguros privados recoja sus reivindicaciones
FACUA Madrid aconseja sobre los derechos de los consumidores a la hora de contratar un viaje o paquete turístico
Zoido también expulsa a FACUA Sevilla del consejo de administración de Emasesa
FACUA detecta diferencias de hasta el 82% en los precios del aceite de oliva
El juez desestima las medidas cautelares solicitadas por Ryanair para prohibir a FACUA que diga que "comete abusos y fraudes"
FACUA alerta de que Bankia cobrará dos euros al mes a los clientes que no superen los 2.000 euros de saldo
8 de cada 10 consumidores encuestados por FACUA ha detectado falsas rebajas en los comercios
El Torreón de la Juliana indemniza a una socia tras un desastroso banquete de bodas
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio