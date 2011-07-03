El Torreón de la Juliana indemniza a una socia tras un desastroso banquete de bodas
Le aumentaron el presupuesto días antes de su boda y en el banquete hubo retrasos de más de una hora y calidad por debajo de lo mostrado en la cata
FACUA.org
Andalucía-03/07/2011
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Mayte Muñoz, socia de FACUA Sevilla, contrató la celebración de su boda en el restaurante El Torreón de la Juliana.
Pocos días antes del enlace empezó a encontrarse con diversos problemas. «Me dijeron que tenía que pagar