Nuestras acciones

El Torreón de la Juliana indemniza a una socia tras un desastroso banquete de bodas

Le aumentaron el presupuesto días antes de su boda y en el banquete hubo retrasos de más de una hora y calidad por debajo de lo mostrado en la cata

FACUA.org
Andalucía-03/07/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Mayte Muñoz, socia de FACUA Sevilla, contrató la celebración de su boda en el restaurante El Torreón de la Juliana.

Pocos días antes del enlace empezó a encontrarse con diversos problemas. «Me dijeron que tenía que pagar

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos