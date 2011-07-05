El juez desestima las medidas cautelares solicitadas por Ryanair para prohibir a FACUA que diga que "comete abusos y fraudes"
El auto señala que no ha quedado acreditado que las afirmaciones "sean contrarias a la verdad" y señala que FACUA actúa en "el ejercicio de su derecho a la libertad de información y en la obligación de velar por la defensa de los derechos de los consumidores".
FACUA.org
España-05/07/2011
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El titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por Ryanair para que prohibiese a FACUA-Consumidores en Acción realizar «declaraciones y manifestaciones públicas» sobre dicha aerolínea «en las