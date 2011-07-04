8 de cada 10 consumidores encuestados por FACUA ha detectado falsas rebajas en los comercios
El 72% critican que muy pocos productos tienen los elevados porcentajes de descuentos anunciados en la publicidad.
FACUA.org
España-04/07/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado una encuesta de opinión sobre el cumplimiento de la normativa sobre comercio y publicidad durante las rebajas que pone de manifiesto un alto índice de irregularidades y la falta de control por parte de las autoridades competentes.