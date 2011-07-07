Zoido también expulsa a FACUA Sevilla del consejo de administración de Emasesa
"El alcalde pretende utilizar su mayoría absoluta para gobernar de forma absolutista, despreciando y negando participación a organizaciones de la sociedad civil que, como FACUA, le resulten molestas", denuncia su secretario general, Rubén Sánchez.
FACUA.org
Sevilla-07/07/2011
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El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, también ha expulsado a FACUA Sevilla del consejo de administración de Emasesa, después de que hace unos días decidiera hacer lo mismo en el de Tussam, además de vetar su entrada en los del resto de empresas munic