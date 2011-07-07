Nuestras accionesTras echarla del de Tussam

Zoido también expulsa a FACUA Sevilla del consejo de administración de Emasesa

"El alcalde pretende utilizar su mayoría absoluta para gobernar de forma absolutista, despreciando y negando participación a organizaciones de la sociedad civil que, como FACUA, le resulten molestas", denuncia su secretario general, Rubén Sánchez.

FACUA.org
Sevilla-07/07/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, también ha expulsado a FACUA Sevilla del consejo de administración de Emasesa, después de que hace unos días decidiera hacer lo mismo en el de Tussam, además de vetar su entrada en los del resto de empresas munic

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos