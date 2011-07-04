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FACUA alerta de que Bankia cobrará dos euros al mes a los clientes que no superen los 2.000 euros de saldo

Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caixa Laietana y La Caja de Canarias aplicarán una cuota por disponer de dinero con la tarjeta de débito de un mínimo de 1 euro en cajeros Servired y de 3,50 en cajeros ajenos a esta red.

FACUA.org
España-04/07/2011
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que Bankia, el grupo financiero liderado por Caja Madrid y Bancaja, cobrará dos euros mensuales de comisión a partir del 13 de agosto si el saldo medio no alcanza los 2.000 euros.

FACUA critica que esta entidad haya iniciado la in

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